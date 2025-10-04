رفع الأثقال، السيد علي سادس بطولة العالم في الصين

رفع الأثقال، أنهى السيد علي لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، مشاركته في منافسات بطولة العالم للكبار المقامة حاليا في الصين بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

واحتل السيد علي المركز السادس في الترتيب العام لمنافسات وزن 60 كجم.

ورفع السيد علي وزن 124 كجم في الخطف، و154 في النتر والكلين، بإجمالي 278 كجم، جاء بهم في المركز السادس للترتيب العام.

وفشل السيد علي في رفع ثقل قدره 126 كجم في الخطف، و162 كجم في النتر والكلين.

ويشارك منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، بفريق يضم 5 لاعبين وهم:

السيد علي عطية (60 كجم)

عبد الرحمن يونس (79 كجم)

سارة سمير (77 كجم)

رحمة أحمد (86 كجم)

كريم كحلة (94 كجم)

