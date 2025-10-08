كأس العالم، موعد مباريات اليوم في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال

تصفيات كأس العالم، تقام اليوم الأربعاء عدد من المواجهات القوية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

مواجهات اليوم في تصفيات كأس العالم

وتقام اليوم المواجهات التالية:

إثيوبيا × غانا - 4 عصرا

إيسواتيني × أنجولا - 4 عصرا

موريشيوس × الكاميرون - 4 عصرا

ليبيا × كاب فيردي - 4 عصرا

جيبوتي × مصر - 7 مساء | أون سبورت 1

أفريقيا الوسطى × غانا - 7 مساء

تشاد × مالي - 7 مساء

جزر القمر × مدغشقر - 7 مساء

سيراليون × بوركينا فاسو - 7 مساء

النيجر × الكونغو برازفيل - 10 مساء

تنزانيا × زامبيا - 10 مساء

مواجهة قوية بين مصر وجيبوتي

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواجهة حاسمة في مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك، عندما يلتقي مساء اليوم نظيره منتخب جيبوتي.

موعد مباراة مصر وجيبوتي والقناة الناقلة

تقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.