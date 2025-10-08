الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العالم، موعد مباريات اليوم في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال

كأس العالم، فيتو
كأس العالم، فيتو

تصفيات كأس العالم، تقام اليوم الأربعاء عدد من المواجهات القوية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

مواجهات اليوم في تصفيات كأس العالم

وتقام اليوم المواجهات التالية:

إثيوبيا × غانا - 4 عصرا

إيسواتيني × أنجولا - 4 عصرا

موريشيوس × الكاميرون - 4 عصرا

ليبيا × كاب فيردي - 4 عصرا

جيبوتي × مصر - 7 مساء | أون سبورت 1

أفريقيا الوسطى × غانا - 7 مساء

تشاد × مالي - 7 مساء

جزر القمر × مدغشقر - 7 مساء

سيراليون × بوركينا فاسو - 7 مساء

النيجر × الكونغو برازفيل - 10 مساء

تنزانيا × زامبيا - 10 مساء

مواجهة قوية بين مصر وجيبوتي

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواجهة حاسمة في مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك، عندما يلتقي مساء اليوم نظيره منتخب جيبوتي.

موعد مباراة مصر وجيبوتي والقناة الناقلة

تقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم تصفيات كأس العالم التصفيات الإفريقية مصر تنزانيا مواجهات اليوم في تصفيات كأس العالم مصر وجيبوتي

مواد متعلقة

تشكيل عمان المتوقع ضد قطر في ملحق تصفيات كأس العالم 2026

موعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم

موعد والقنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان في تصفيات كأس العالم

تأشيرة المونديال، موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

مديرة مدرسة تثير الغضب، رفضت دخول طالبة إلى فصلها وأجبرتها على نظام البكالوريا (فيديو)

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

8 رسائل قوية من وزير الداخلية في حفل الشرطة 2025

بعد استبعاد أحمد رسلان من ترشيحات النواب، مصادر: قيادات القبائل يطلبون من العرجاني التدخل

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

السيسي: أنباء مشجعة عن مفاوضات وقف الحرب بغزة وأدعو ترامب لحضور التوقيع بشرم الشيخ

خدمات

المزيد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

بعد القفزة الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

أدعية من القرآن والسنة لطلب الرزق، رددها في كل صباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads