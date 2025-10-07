مصر بالزي التقليدي أمام جيبوتي في تصفيات كاس العالم

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وجيبوتي المقرر لها السابعة مساء غدًا الأربعاء - بتوقيت القاهرة - باستاد العربي الزاولي بالمغرب ضمن مواجهات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأبيض، بينما يرتدي منتخب جيبوتي الطاقم الأزرق الفاتح.

حضر الاجتماع الفني ممثلًا عن مصر كل من: مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة جيبوتي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، غدًا الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

ويغيب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، عن مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي بسبب تعرضه لكدمة في القدم.

ويأمل حسام حسن في تعويض غياب عمر مرموش بتعليمات خاصة لمحمود حسن تريزيجيه.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر مباراة جيبوتي بكل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هانى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمد حمدى.

وفى خط الوسط: مروان عطية وحمدى فتحى وأحمد مصطفى زيزو.

فى خط الهجوم: محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد.

فيما يبحث حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، تحقيق إنجاز شخصي يكتب في سجل تاريخه.

ففي حالة تحقيقه الصعود للمونديال أمام جيبوتي غدا سيكون الأول في مصر الذي يقود منتخب بلاده كلاعب ومدرب للتأهل لكأس العالم، حيث تواجد في جيل المدرب الراحل محمود الجوهري بمونديال 1990، وكان صاحب هدف التأهل في مرمى الجزائر.

وكذلك كان سببا في الهدف الوحيد الذي سجله الفريق في تلك النسخة في مرمى هولندا حين تعرض للإعاقة داخل منطقة جزاء بطل أوروبا آنذاك، وسجل زميله مجدي عبدالغني هدفا من ركلة الجزاء.

ويخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، في السابعة مصر بتوقيت القاهرة على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، الذي يستضيف مباراته غدا أمام جيبوتي.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على نظيره منتخب جيبوتي في لقاء الغد بأي نتيجة، وهو ما يرفع رصيده من النقاط إلى 23 نقطة، يحسم بها رسميا بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

بعثة منتخب مصر تصل المغرب

كانت بعثة منتخب مصر قد وصلت إلى المغرب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وكان في إستقبال البعثة وفد من السفارة المصرية بالمغرب.

ويترأس بعثة منتخب مصر أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب، ويرافق الـبعثة محمد يحيى لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة، وطارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر كامل العدد في مرانه الأخير بالقاهرة

وكان منتخب مصر قد خاض مرانه الأخير بالقاهرة في الواحدة والنصف ظهر أمس الإثنين، وشارك في المران جميع الـ 24 لاعبا بعد اكتمال الصفوف، وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومصطفى محمد وأسامة فيصل.

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، غدًا الأربعاء، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

