فور وصوله المغرب، أشرف صبحي يحضر مران منتخب مصر الرئيسي قبل مواجهة جيبوتي

حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مران منتخب مصر الرئيسي اليوم الثلاثاء، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب استعدادا لخوض مباراة الغد أمام جيبوتى، في تصفيات كأس العالم.

ووصل وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء إلى المغرب، لدعم ومؤازرة منتخب مصر، قبل المواجهة الحاسمة أمام جيبوتي في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم، قبل أن يتوجه إلى ملعب العربي الزاولي الذي يستضيف المران وبمباراة الغد لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ووجه أشرف صبحي رسالة إلى اللاعبين بضرورة القتال في مباراة الغد لإسعاد الشعب المصري وحسم التأهل، وإكمال المهمة بنجاح.

شهد المران تواجد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وعدد من أعضاء الجبلاية الذين تواجدوا لدعم مؤازرة لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني.

وزير الرياضة: كرة القدم مزاج عام للناس ومواجهة جيبوتي لن تكون سهلة

فيما علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مواجهة منتخب مصر أمام جيبوتي، ضمن تصفيات كأس العالم واقتراب الفراعنة من التأهل إلى مونديال 2026.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية: “كرة القدم هي مزاج عام للناس وأنا متفائل بإذن الله بقدرة منتخب مصر على حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم وإسعاد الشعب المصري”.

ورد وزير الشباب والرياضة على ما يردده البعض بأن مواجهة منتخب جيبوتي سهلة قائلا: “”كرة القدم في أفريقيا مبقاش فيها منتخب ضعيف هناك تقدم ملحوظ وكل المنتخبات تملك لاعبين محترفين في الخارج، ومن أصعب ما يمكن أن تستضعف منافسك، وبالتالي لابد أن تحقق الفوز، لأن الفرق الأخرى تريد إثبات وجودها وهذا أصعب لأن المسؤولية تكون أقل".

وحول نغمة سهولة التصفيات بعد الاقتراب من كأس العالم، قال وزير الشباب والرياضة: "يجب ألا نقلل من مجهود اللاعبين، في التصفيات الماضية واجهنا السنغال في مباراة مصيرية ولم نتأهل وبالتالي حزنا بشدة، وفي النسخة الحالية سنكون سعداء للغاية بوصول المنتخب وعلينا دعمه جميعا".

ويلعب منتخب مصر مساء غد الأربعاء، مع جيبوتي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

أشرف صبحي يطمئن على بعثة منتخب رفع الأثقال المشاركة ببطولة العالم

فيما اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على بعثة المنتخب القومي لرفع الأثقال المشاركة في بطولة العالم للكبار المقامة بدولة النرويج خلال الفترة الحالية، والتي تشهد مشاركة قوية من أبطال مصر في مختلف الأوزان.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدًا في دعم المنتخبات الوطنية وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج ورفع راية مصر في المحافل الدولية والبطولات العالمية والقارية.

ويشارك منتخب رفع الأثقال في البطولة بخمسة أبطال هم: السيد علي عطية (وزن 60 كجم) وعبد الرحمن يونس (وزن 79 كجم) وسارة سمير (وزن 77 كجم)، واللاعبة رحمة أحمد (وزن 86 كجم)، واللاعب كريم كحلة (وزن 94).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.