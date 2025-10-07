أبرز المعلومات عن ملعب العربي الزوالي قبل مباراة مصر ضد جيبوتي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة جيبوتي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب والمقرر لها غدًا الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

وتقام المباراة على ملعب العربي الزاولي وهو ثاني أكبر ملعب كرة قدم في الدار البيضاء بعد المركب الرياضي محمد الخامس، بقدرة استيعابية تتسع لنحو 35000 مشجع.

الملعب أسس عام 1990، في الحي المحمدي بالدار البيضاء، المغرب. وأطلق عليه ٱسم العربي الزاولي تيمنًا بلاعب ومدرب ورئيس نادي الاتحاد البيضاوي السابق المغربي العربي الزاولي.

وقد استضاف الملعب المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإفريقي 1999 بين نادي الوداد الرياضي والنجم الرياضي الساحلي التونسي.

ويخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، في السابعة مصر بتوقيت القاهرة على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، الذي يستضيف مباراته غدا أمام جيبوتي.

يحتاج منتخب مصر إلى الفوز على نظيره منتخب جيبوتي في لقاء الغد بأي نتيجة، وهو ما يرفع رصيده من النقاط إلى 23 نقطة، يحسم بها رسميا بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

بعثة منتخب مصر تصل المغرب

كانت بعثة منتخب مصر وصلت إلى المغرب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وكان في إستقبال البعثة وفد من السفارة المصرية بالمغرب.

ويترأس بعثة منتخب مصر أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب ويرافق الـبعثة محمد يحيي لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة وطارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر كامل العدد في مرانه الأخير بالقاهرة

كان منتخب مصر خاض مرانه الأخير بالقاهرة في الواحدة والنصف ظهر أمس الإثنين، وشارك في المران جميع الـ 24 لاعبا بعد اكتمال الصفوف وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومصطفي محمد وأسامة فيصل.

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، غدًا الأربعاء، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.