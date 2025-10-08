الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الاحتلال الإسرائيلي يغلق مسجد الحرم الإبراهيمي بالخليل أمام المصلين

أعلنت مصادر  فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق الطرق المؤدية لمنطقة المرشحات بأريحا لتسهيل دخول المستوطنين للمنطقة الأثرية. 

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تغلق مسجد الحرم الإبراهيمي بالخليل أمام المصلين اليوم وغدا بحجة الأعياد اليهودية. 

واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع ثانى أيام عيد "العرش العبري". 

جولات استفزازية لمستوطنين الإسرائيليين 

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أسيرا محررا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله، كما اقتحمت بلدة الخضر جنوبا وقرية الشواورة شرقا، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله. 

أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

وفي الخليل، أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي الفلسطينيين ببلدة ترقوميا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، نقل على أثرها إلى المستشفى. 

