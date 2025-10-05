الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جماعة الحوثي: تنفيذ عملية باستخدام صاروخ فرط صوتي في القدس المحتلة

الحوثي، فيتو
الحوثي، فيتو

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، أن القوات المسلحة التابعة للجماعة نفذت عملية باستخدام صاروخ فرط صوتي في القدس المحتلة.

وقال سريع، في بيان اليوم الأحد، إن الصاروخ الذي أطلقته القوات المسلحة أصاب هدفه بنجاح في القدس المحتلة.

وأضاف الناطق العسكري باسم الحوثيين: "الصاروخ الذي أطلقته قواتنا المسلحة أصاب أهدافًا حساسة بنجاح".

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض سلاح الجو صاروخًا أُطلق من اليمن، مضيفًا: عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق من البلاد، اعترض سلاح الجو صاروخا أُطلق من اليمن.

 وأوضح أن عملية الاعتراض تمت دون وقوع أضرار أو إصابات.

وأفادت مصادر وناشطون بأن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بإسرائيل، وسمعت أصوات انفجارات قد تكون ناجمة عن عملية الاعتراض.

وقال موقع "واي نت" العبري "دخل مئات الآلاف من الإسرائيليين مناطق محمية إثر إطلاق صاروخ من اليمن، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار الساعة 4:57 صباحًا".

وأفادت وكالة نجمة داود الحمراء بأنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو حوادث تحطم.

وانطلقت صفارات الإنذار في مدن الرملة، وبئر يعقوب، واللد، ورحوفوت، وفي العديد من المناطق في لخيش والضفة الغربية، وبمنطقة البحر الميت.

وتأخرت رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية لفترة وجيزة في الجو بسبب توقف مؤقت للعمليات في مطار بن جوريون، وفقا لـ"واي نت".  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية القدس جماعة الحوثى جيش الاحتلال

مواد متعلقة

جماعة الحوثي تقصف إسرائيل بصاروخ فرط صوتي

نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

جماعة الحوثي تعلن ضرب هدف حساس في يافا ومطار رامون بإسرائيل

الأكثر قراءة

الصحة تعلن قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

3 بنود اتفاق في أول اجتماع للقائمة الوطنية استعدادا لانتخابات النواب

بعد ارتفاع منسوب النيل وغرق الأراضي، شراقي يكشف تأثير فيضان السودان على السد العالي

تحرك برلماني لعدم امتداد المشروعات الصغيرة للشباب في القرى والريف

السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

الإحصاء: معلم لكل 28 تلميذًا في مصر للعام الدراسي 2024 /2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تجيب

البحوث الإسلامية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة تجسد الوحدة والإيمان بعدالة القضية

أدعية جامعة من القرآن الكريم يمكن ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads