أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال تقتحم بلدة القبيبة شمال غرب القدس.

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الإثنين، إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

الأسبوع الماضي، نقل موقع “والا” العبري عن مصادر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لممثلي مجلس مستوطنات الضفة الغربية: إن الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة الغربية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي علي القطاع

من جهتها، أعلنت صحة غزة، ارتفاع عدد شهداء الجوع إلى 460 بينهم 154 طفلا بعد تسجيل وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 67,139 شهيدا و169,583 مصابا منذ الـ7 أكتوبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.