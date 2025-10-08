الأربعاء 08 أكتوبر 2025
خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي

مستوطنون إسرائيليون
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى، فيتو

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع ثانى أيام عيد "العرش العبرى".

جولات استفزازية لمستوطنين إسرائيليين 

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أسيرا محررا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله، كما اقتحمت بلدة الخضر جنوبا وقرية الشواورة شرقا، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.

أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

وفي الخليل، أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي الفلسطينيين ببلدة ترقوميا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، نقل على أثرها إلى المستشفى.

