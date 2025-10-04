السبت 04 أكتوبر 2025
الثاني خلال ساعات.. سرايا القدس تستهدف جرافة صهيونية وقوات متوغلة في غزة

سرايا القدس،فيتو
سرايا القدس،فيتو

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت  استهدفنا جرافة صهيونية بقذيفة الياسين 105 وقوات متوغلة بقذائف هاون بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

 وقبل ساعات قليلة من اليوم أعلنت سرايا القدس، اليوم السبت، أنها قصفت بقذائف الهاون تمركزات جنود وآليات العدو الصهيوني أعلى تلة المنطار شرق حي الشجاعية بغزة.

وقبل وقت سابق قالت سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: إنها قصفت موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

 

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في منطقة أسدود المحتلة شمال غلاف غزة.

رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، أطلقت فصائل المقاومة رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ودوت انفجارات قوية في سماء أسدود شمال غلاف غزة.

وأكدت القناة 12 العبرية، اعتراض 4 صواريخ من بين 5 أطلقت من غزة.

 

جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن.

