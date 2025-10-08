الأربعاء 08 أكتوبر 2025
رياضة

تشكيل إندونيسيا الأقرب ضد السعودية في ملحق تصفيات المونديال

منتخب إندونيسيا
منتخب إندونيسيا

يحل منتخب إندونيسيا، ضيفا مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره السعودية على ملعب الإنماء،  ضمن منافسات التصفيات النهائية الأسيوية المؤهلة إلي نهائيات كأس العالم 2026.

تشكيل إندونيسيا المتوقع ضد السعودية في ملحق تصفيات المونديال

حراسة المرمى: إيميل أوديرو

خط الدفاع: كالفين فيردونك، جاي إيدزيس، كيفين ديكس، دين جيمس

خط الوسط: يعقوب سايوري، جوي بيليوبسي، ريكي كامبوايا

خط الهجوم: ستيفانو ليليبالي، ماورو زيلسترا، ميليانو جوناثانز

ومن خلال المرحلة الرابعة التي تم تقسيمها إلي مجموعتين من 6 منتخبات، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، سوف يتأهل المتصدر من كل المجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وتضم المجموعة الأولي من المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلي كأس العالم، قطر والإمارات وعمان، بينما المجموعة الثانية، السعودية وإندونيسيا والعراق.

وكان 6 منتخبات حسمت التأهل بشكل رسمي إلي نهائيات كأس العالم، من المرحلة الثالثة وهم إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان واستراليا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية التي تضم السعودية وإندونيسيا والعراق في السعودية، بينما المجموعة الأولي التي تضم قطر وعمان والإمارات ستلعب في قطر.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا آخر مع وصيف المجموعة الأولي التي تضم "قطر وعمان والإمارات".

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا 

وتقام مباراة السعودية ضد إندونيسيا في ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل مباراة السعودية وإندونيسيا، عبر قناة بي إن سبورت 2 وقناة الكأس 5.

