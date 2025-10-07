الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة عمان وقطر في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 والقناة الناقلة

منتخب قطر
منتخب قطر

 يستعد منتخب قطر لمواجهة عمان غدا الأربعاء في الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026، على أرضية استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

 

موعد مباراة عمان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

 وتنطلق مباراة عمان وقطر في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 غدا الأربعاء 8 أكتوبر 2025، في ملعب استاد جاسم بن حمد في تمام الساعة السادسة مساءً (18:00) بتوقيت قطر والسعودية، (19:00) بتوقيت عمان والإمارات.

 

القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

 تمتلك قنوات "بي إن سبورتس"، حقوق بث مباراة عمان وقطر  في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيتم إذاعة اللقاء على قناة beIN Sports HD 1.

 

ويلتقي  قطر في المجموعة الأولى للملحق بمنتخبي عمان والإمارات يومي 8 و14 أكتوبر الجاري.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا آخر مع وصيف المجموعة الثانية التي تضم "السعودية وإندونيسيا والعراق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب قطر عمان عمان وقطر مباراة عمان وقطر كأس العالم كاس العالم 2026 تصفيات آسيا

مواد متعلقة

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في ملحق تصفيات كأس العالم 2026

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، قيادات بارزة بمجلس النواب الحالي خارج سباق الانتخابات

مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

استعدادًا لصلاة الجنازة، وصول جثمان أحمد عمر هاشم للجامع الأزهر

5 مميزات لكارت الكهرباء الجديد، تعرف عليها

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

حكايته مع الشعر وقصة رؤية النبي فى المنام، أسرار من حياة الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads