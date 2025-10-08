الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حالة الطقس اليوم، اضطراب بملاحة البحر المتوسط وأمطار مسائية على القاهرة الكبرى

أمطار، فيتو
أمطار، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط  أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

أجواء شتوية والقاهرة أقل 30 درجة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

خريفي معتدل، الأرصاد الجوية تعلن عن حالة طقس غدا الإثنين

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل.

وأيضا حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية  على سواحل "مطروح، العلمين، الاسكندرية، البحيرة،كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد"، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم /  ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من  2.5: 3.5 متر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 22

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

