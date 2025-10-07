الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط لنضمن بقاء إسرائيل

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سنواصل العمل لإعادة جميع الأسرى والقضاء على نظام حماس وضمان عدم عودة غزة إلى تهديد إسرائيل.

 

نتنياهو يزعم تغيير وجه الشرق الأوسط

وتابع نتنياهو وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية، نعيش أياما مصيرية وسنواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب -فى إشارة إلى العدوان الأسرائيلي على غزة- الجاري التفاوض حول وقفها حاليا.

واستطرد رئيس وزراء الاحتلال، معا كسرنا المحور الإيراني وغيرنا وجه الشرق الأوسط وسنضمن بقاء إسرائيل.

 

نتنياهو يردد رواية حرب الـ7 جيهات ويهدد المنطقة

واستكمل نتنياهو زاعما، حرب النهضة على 7 جبهات هي حرب مصيرية من أجل الوطن ومن أجل وجودنا ومستقبلنا.

ولفت فى لغة تحمل تحدي لدول المنطقة، كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة.

نتنياهو: إسرائيل خرجت من 7 أكتوبر كأقوى قوة في الشرق الأوسط

نتنياهو: الحرب في قطاع غزة على وشك النهاية ولكن

 

 

نتنياهو حماس إسرائيل المحور الإيراني الشرق الأوسط 7 جبها غزة

