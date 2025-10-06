الإثنين 06 أكتوبر 2025
إيهود أولمرت: ترامب مارس ضغوطًا على نتنياهو للمشاركة في محادثات شرم الشيخ

ترامب ونتنياهو، فيتو
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطًا مباشرة على بنيامين نتنياهو، من أجل المشاركة في محادثات شرم الشيخ الجارية بشأن التهدئة في قطاع غزة.

محاولة لإنقاذ المسار السياسي

وأوضح أولمرت في تصريحات إعلامية: أن واشنطن تسعى لإبقاء نتنياهو على طاولة المفاوضات رغم تحفظاته، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر هذه الجولة من المحادثات اختبارًا حاسمًا لخطة ترامب الخاصة بغزة، والتي تهدف إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

موقف متردد داخل الحكومة الإسرائيلية

وأضاف أولمرت أن داخل الحكومة الإسرائيلية هناك انقسامات حول المشاركة في المفاوضات، بين من يرى فيها فرصة لإعادة التهدئة، وآخرين يفضلون الاستمرار في العمليات العسكرية حتى تحقيق مكاسب ميدانية أوسع قبل أي اتفاق.

وأفادت القناة 14 العبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد في اجتماع مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ضمن صفقة غزة.

إيهود أولمرت ترامب نتنياهو محادثات شرم الشيخ مفاوضات شرم الشيخ غزة قطاع غزة

