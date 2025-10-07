وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي ينضم غدا للمحادثات حول غزة في شرم الشيخ

نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي قوله: إنه من المرجح انضمام وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر غدا الأربعاء، إلى المحادثات في شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار.



ديرمر يشارك غدا في مباحثات شرم الشيخ

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن ديرمر سينضم إلى المحادثات عندما يصل كوشنر وويتكوف إلى شرم الشيخ.

وفي السياق ذاته أكد موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وكوشنر غادرا إلى شرم الشيخ للمشاركة في محادثات غزة.

رئيس المخابرات التركي يشارك في مفاوضات شرم الشيخ

وفي السياق ذاته أعلنت السلطات التركية مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالين، سيشارك بشكل رسمي في المحادثات الجارية بشرم الشيخ بين حماس وإسرائيل، إلى جانب الوسطاء الرئيسيين مصر وقطر

ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يتوجه إلى شرم الشيخ غدا الأربعاء.

