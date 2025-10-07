الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
ترامب: هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز في محادثات وقف الحرب على غزة

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز في محادثات غزة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن كافة الأطراف أبدت استعدادًا جادًا للتعاون من أجل إنهاء الحرب الدائرة.

 

ترامب: خطة إنهاء حرب غزة تسير بشكل إيجابي

وقال ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي، إن خطة إنهاء الحرب تسير في مسار إيجابي، مشيرًا إلى أنه لم تُبدِ أي دولة حتى الآن معارضة للخطة التي يجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع مصر وقطر والولايات المتحدة.

 

وقف إطلاق النار في غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

وأضاف أن الجهود الحالية تتركز على ضمان وقف إطلاق النار الدائم، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أن الهدف هو استقرار طويل الأمد يحقق الأمن لجميع الأطراف.

 

وأشار ترامب، إلي أن هناك فريقا أمريكيا ثانيا غادر للمشاركة في مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

