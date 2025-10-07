ترامب: هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز في محادثات وقف الحرب على غزة

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز في محادثات غزة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن كافة الأطراف أبدت استعدادًا جادًا للتعاون من أجل إنهاء الحرب الدائرة.

ترامب: خطة إنهاء حرب غزة تسير بشكل إيجابي

وقال ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي، إن خطة إنهاء الحرب تسير في مسار إيجابي، مشيرًا إلى أنه لم تُبدِ أي دولة حتى الآن معارضة للخطة التي يجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع مصر وقطر والولايات المتحدة.

وقف إطلاق النار في غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

وأضاف أن الجهود الحالية تتركز على ضمان وقف إطلاق النار الدائم، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أن الهدف هو استقرار طويل الأمد يحقق الأمن لجميع الأطراف.

وأشار ترامب، إلي أن هناك فريقا أمريكيا ثانيا غادر للمشاركة في مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.