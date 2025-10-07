الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو: إسرائيل خرجت من 7 أكتوبر كأقوى قوة في الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل خرجت من 7 أكتوبر الرهيب كأقوى قوة في الشرق الأوسط.


وأضاف في مقابلة مع بودكاست الإعلامي اليهودي الأمريكي بن شابيرو:" حطمنا حماس رغم أنها لم تهزم بعد لكننا سنصل إلى ذلك وفعلنا ذلك أيضًا مع حزب الله وسوريا وحطمنا البرنامج النووي الإيراني".

وتابع: "ما بدأ في غزة سينتهي في غزة مع إطلاق سراح الرهائن ونهاية حكم حماس، ومحادثاتي الخاصة مع ترامب تكون ودية جدا لكن هذا لا يعني أننا نتفق على كل شيء، ويجب إنهاء حرب غزة والتي آمل أن ننجزها قريبا بمساعدة الرئيس ترامب".

وأوضح نتنياهو أن الصواريخ التي تطورها إيران قد تصل مستقبلًا إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن إسرائيل تقوم في الواقع بحماية واشنطن.

"إيران حاولت تطوير صواريخ نووية عابرة للقارات لتهديد مدنكم، وقد قضينا على هذا البرنامج بمساعدة الرئيس ترامب".

وتابع نتنياهو: "لا نريد أن نكون تحت تهديد من يهتفون 'الموت لأمريكا'. لقد منعت إسرائيل ذلك".

وقال: "إيران تطور صواريخ يصل مداها إلى 8 آلاف كيلومتر، وإذا أضيفت 3 آلاف كيلومتر إضافية فإن أهدافها النووية ستكون موجهة نحو نيويورك وواشنطن وبوسطن وميامي، وحتى مار-أ-لاجو".

