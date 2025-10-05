الأحد 05 أكتوبر 2025
إعلام عبري: نتنياهو يحصل على الضوء الأخضر للمرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى الضوء الأخضر من نواب ووزراء بارزين، من بينهم أوفيرتس سموتريتش، للشروع في المرحلة الأولى من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

مشاورات الحكومة الإسرائيلية بشأن صفقة غزة

وأوضحت المصادر أن هذا القرار يأتي بعد سلسلة مشاورات داخل الحكومة الإسرائيلية، تم خلالها تحديد المعايير والمراحل التنفيذية للصفقة لضمان إتمامها بشكل آمن ومنظم.

الصفقة ستنفذ وفق مراحل محددة

وأشارت هيئة البث إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة تشمل إجراءات محددة للإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل محتجزين إسرائيليين ضمن صفقة غزة، على أن يتم تقييم الخطوات التالية تباعًا وفق نتائج هذه المرحلة ومخرجاتها الأمنية والسياسية.

وأكدت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية تتابع التطورات عن كثب، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية خلال الأيام القليلة القادمة.

