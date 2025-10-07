السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطاي في قليوب دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة منطاي التابعة لمركز قليوب، دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية.

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطاي قليوب دون إصابات، صور

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز قليوب بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة منطاي. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث جرى السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي أجزاء العقار.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق بدأ بغرفة النوم نتيجة ماس كهربائي، وأسفر عن تلفيات ببعض محتويات الشقة، دون إصابات بين قاطنيها.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

