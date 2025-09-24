وزارة الشباب والرياضة تبدأ في إنشاء المدينة الشبابية بالسويس

بدأت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تنفيذ أعمال إنشاء المدينة الشبابية بمحافظة السويس، ضمن خطة الدولة للتوسع في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتقديم خدمات متكاملة للأجيال الجديدة.

ويتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية - الإدارة العامة للإنشاءات الشبابية، حيث تتولى شركة كبري للمقاولات والصيانة التنفيذ، بينما يشرف مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بجامعة القاهرة على الجانب الفني والتصميمي.

فندق للشباب والفتيات

وتتكون المدينة من فندق للشباب والفتيات يضم دورًا أرضيًا وأربعة أدوار متكررة، يشمل في الدور الأرضي صالونات استقبال، مطعمًا رئيسيًا، غرفًا إدارية، ومطبخًا متكاملًا، بينما تضم الأدوار العليا 188 غرفة فندقية مجهزة لخدمة المشاركين في الفعاليات والأنشطة المختلفة.

كما يشمل المشروع حمام سباحة تدريبيا، ومبنى متكاملا لخلع الملابس، وملعبًا خماسيًا لكرة القدم، بجانب مساحات مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن المدينة الشبابية الجديدة بالسويس تمثل صرحًا وطنيًا واستراتيجيًا يفتح آفاقًا واسعة أمام الأجيال القادمة، ويجسد رؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة القادرة على الاستثمار في طاقات النشء والشباب وصناعة المستقبل، في خطوة تعكس عزم الدولة على تقديم مشروعات تليق بمكانة مصر وريادتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.