الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تبدأ في إنشاء المدينة الشبابية بالسويس

وزارة الشباب تبدأ
وزارة الشباب تبدأ إنشاء المدينة الشبابية في السويس، فيتو

بدأت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تنفيذ أعمال إنشاء المدينة الشبابية بمحافظة السويس، ضمن خطة الدولة للتوسع في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتقديم خدمات متكاملة للأجيال الجديدة.

ويتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية - الإدارة العامة للإنشاءات الشبابية، حيث تتولى شركة كبري للمقاولات والصيانة التنفيذ، بينما يشرف مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بجامعة القاهرة على الجانب الفني والتصميمي.

 

 فندق للشباب والفتيات

وتتكون المدينة من فندق للشباب والفتيات يضم دورًا أرضيًا وأربعة أدوار متكررة، يشمل في الدور الأرضي صالونات استقبال، مطعمًا رئيسيًا، غرفًا إدارية، ومطبخًا متكاملًا، بينما تضم الأدوار العليا 188 غرفة فندقية مجهزة لخدمة المشاركين في الفعاليات والأنشطة المختلفة.

كما يشمل المشروع حمام سباحة تدريبيا، ومبنى متكاملا لخلع الملابس، وملعبًا خماسيًا لكرة القدم، بجانب مساحات مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن المدينة الشبابية الجديدة بالسويس تمثل صرحًا وطنيًا واستراتيجيًا يفتح آفاقًا واسعة أمام الأجيال القادمة، ويجسد رؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة القادرة على الاستثمار في طاقات النشء والشباب وصناعة المستقبل، في خطوة تعكس عزم الدولة على تقديم مشروعات تليق بمكانة مصر وريادتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي محافظة السويس الشباب والرياضة السويس

مواد متعلقة

الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظم دورة لتطوير الذات للنشء

بحضور وزير الشباب والرياضة، جامعة حلوان تنظم حفل استقبال العام الجامعي الجديد

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

العمل: تسوية ودية وتعويض لسيدة توفيت رضيعتها على ذراعها أثناء عملها

كأس العالم للشباب، موعد مباراة مصر واليابان والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

سعر السمك اليوم في الأربعاء، انخفاض البوري 20 جنيها وعودة البلطي لقديمه

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025

وداعا للتكييفات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads