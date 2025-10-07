وزير الرياضة يهنئ الجمباز بإنجاز بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، وبعثة منتخب الجمباز الفني بمناسبة تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية، بالفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة البحر المتوسط للناشئين، وحصول منتخب الجمباز الفني إناث على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الناشئات للبطولة التي أقيمت بمدينة إسطنبول في تركيا.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه باللاعبين واللاعبات وما قدموه من أداء مشرف يعكس تطور رياضة الجمباز المصرية، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم المنتخبات الوطنية وتوفير كافة الإمكانات التي تساعدهم على تحقيق المزيد من النجاحات ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

كما وجه الوزير التهنئة إلى الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، وإلى الأجهزة الفنية والإدارية، مشيدًا بجهودهم في إعداد جيل واعد من أبطال الجمباز القادرين على تمثيل مصر بأفضل صورة في البطولات القارية والدولية المقبلة.

وزير الرياضة: كرة القدم مزاج عام للناس ومواجهة جيبوتي لن تكون سهلة

فيما علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مواجهة منتخب مصر أمام جيبوتي، ضمن تصفيات كأس العالم واقتراب الفراعنة من التأهل إلى مونديال 2026.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية: “كرة القدم هي مزاج عام للناس وأنا متفائل بإذن الله بقدرة منتخب مصر على حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم وإسعاد الشعب المصري”.

ورد وزير الشباب والرياضة على ما يردده البعض بأن مواجهة منتخب جيبوتي سهلة قائلا: “”كرة القدم في أفريقيا مبقاش فيها منتخب ضعيف هناك تقدم ملحوظ وكل المنتخبات تملك لاعبين محترفين في الخارج، ومن أصعب ما يمكن أن تستضعف منافسك، وبالتالي لابد أن تحقق الفوز، لأن الفرق الأخرى تريد إثبات وجودها وهذا أصعب لأن المسؤولية تكون أقل".

وحول نغمة سهولة التصفيات بعد الاقتراب من كأس العالم، قال وزير الشباب والرياضة: "يجب ألا نقلل من مجهود اللاعبين، في التصفيات الماضية واجهنا السنغال في مباراة مصيرية ولم نتأهل وبالتالي حزنا بشدة، وفي النسخة الحالية سنكون سعداء للغاية بوصول المنتخب وعلينا دعمه جميعا".

ويلعب منتخب مصر مساء غد الأربعاء، مع جيبوتي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

