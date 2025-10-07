الكشف على 937 شخصا خلال قافلة طبية بقرية السلام في الإسماعيلية (صور)

تابعت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، سير العمل بالقافلة الطبية بمعهد يوسف مرسال بقرية السلام، يرافقها دكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية والدكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية.

الالتقاء بالفريق الطبي

والتقت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية بفريق الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

انطلاق فعاليات القافلة

جاء ذلك خلال فعاليات القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة يومى ٦ و٧ أكتوبر، بقرية السلام التابعة لإدارة القصاصين الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"؛ للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

عدد المنتفعين بالقافلة

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أن القافلة الطبية استقبلت ٤٤٣ مواطن خلال يومها الأول، و٤٩٤ مواطن خلال يومها الثانى، وذلك من خلال ٦ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، رمد، تنظيم أسرة، اسنان]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية.

استقبلت عدد ١٢٨ مواطنًا بعيادة الباطنة، وعدد ٣٨ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ١٦ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ١٢٠ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ٢٨ حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت ٨٥ مواطن، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.



ويأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

