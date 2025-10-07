الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تركيا تعلن موعد وصول رئيس جهاز الاستخبارات إلى مصر

رئيس المخابرات التركية،
رئيس المخابرات التركية، فيتو

أعلنت أنقرة مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالين، سيشارك بشكل رسمي في المحادثات الجارية بشرم الشيخ بين حماس وإسرائيل، إلى جانب الوسطاء الرئيسيين مصر وقطر.

 

رئيس المخابرات التركية يشارك في مفاوضات شرم الشيخ 

وأوضحت تركيا فى بيان رسمى،  سيتوجه رئيس الاستخبارات إبراهيم قالين والوفد المرافق له يوم غد الأربعاء إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تعقد المفاوضات.

ويأتي ذلك بعدما كشف تقرير لشبكة “سي إن إن” عن احتمالية وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اليوم إلى القاهرة للمشاركة في محادثات غزة

وفي السياق ذاته أعلنت  حركة حماس، مساء اليوم، عن انتهاء جلسة مفاوضات اليوم الثانى بين الوسطاء ووفد الحركة في مدينة شرم الشيخ.


 حماس تكشف مطالبها خلال جلسة مفاوضات اليوم الثاني 

وقالت حركة حماس:  اليوم الثاني في شرم الشيخ ركز على خرائط الانسحاب وجدولة الإفراج عن أسرى الاحتلال، كاشفة أن وفدها  طالب بربط مراحل الإفراج عن أسرى الاحتلال بمراحل الانسحاب الكامل.


وأكد وفد حماس، أن الإفراج عن آخر أسير يجب أن يتزامن مع آخر انسحاب لقوات الاحتلال، مشددا على ضرورة  تلقي ضمانات دولية لوقف نهائي للحرب والانسحاب الكامل.

جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديين في معارك جنوبي غزة

ترامب: هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز في محادثات وقف الحرب على غزة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المخابرات التركية حماس إسرائيل غزة شرم الشيخ رئيس المخابرات التركية كوشنر

مواد متعلقة

حماس تعلن تفاصيل مناقشات جلسة مفاوضات اليوم الثانى في شرم الشيخ

السيسي وماكرون يبحثان هاتفيا سبل إنهاء حرب غزة وتنفيذ خطة ترامب

الأكثر قراءة

هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة بعد الارتفاعات الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

ظهور عايدة رياض وشيكو على السجادة الحمراء بمهرجان المركز الكاثوليكي (فيديو)

المعلم رمز الأخلاق، سفير الإمارات يكشف تفاصيل زيارته للأسطورة حسن شحاتة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

مدبولي يكشف موقف عجز المدرسين وكثافة الفصول وملامح تطوير الثانوية العامة

مرشح وحيد يفصل قائمة الخطيب من حسم انتخابات الأهلي بالتزكية

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads