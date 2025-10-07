القبض على المتهم بالتعدي على شقيقتين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم بالتعدي بالضرب على شقيقتين بعد اعتراضهما على المعاكسة أثناء سيرهما بأحد الشوارع



تعود الواقعة فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها وشقيقتها، بالسب والضرب لاعتراضها على قيامه بمعاكسة شقيقتها حال سيرهما بأحد الشوارع بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.. وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

