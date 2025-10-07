الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على المتهم بالتعدي على شقيقتين بالقاهرة

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم بالتعدي بالضرب على شقيقتين بعد اعتراضهما على المعاكسة أثناء سيرهما بأحد الشوارع 


تعود الواقعة فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها وشقيقتها، بالسب والضرب لاعتراضها على قيامه بمعاكسة شقيقتها حال سيرهما بأحد الشوارع بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.. وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

