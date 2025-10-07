إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة بولاق الدكرور

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

