الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

 تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع أى إصابات.

 

حريق شقة بولاق الدكرور

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

