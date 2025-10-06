تصادم 4 سيارات أعلى الطريق الدائري بالمعادي

شهد الطريق الدائري بمنطقة المعادي منذ قليل حادث تصادم بين 4 سيارات، ما تسبب في تباطؤ الحركة المرورية بالاتجاه القادم من القطامية، فيما تعمل الأجهزة المختصة على رفع آثار الحادث وإعادة الحركة لطبيعتها.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعادي التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى التعامل مع الحادث ورفع المركبات المتضررة دون وقوع إصابات خطيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

