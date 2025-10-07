الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
القبض على المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من داخل سيارة صاحب مزرعة دواجن بالبدرشين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 مسجلين سرقوا مليون ونصف المليون جنيه من داخل سيارة صاحب مزرعة دواجن بأسلوب كسر زجاج السيارة بمنطقة البدرشين.

 

سرقة 1.5 مليون جنيه من صاحب مزرعة دواجن بالبدرشين

 

تلقى قسم شرطة البدرشين بلاغا من صاحب مزرعة دواجن، يفيد بسرقة حقيبة بداخلها 1.5 مليون جنيه من سيارته وكسر زجاجها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحر لتحديد المتهمين وضبطهم.


وباجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين وجميعهم سبق اتهامهم بعدة قضايا.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق كسر زجاج السيارة وفتح شنطة السيارة وأخذ النقود منها.


وأضافوا بأنهم شاهدوا المجني عليه أثناء نقله الأموال من كنبة السيارة إلى شنطتها، فقاموا بكسر الزجاج الأمامي وفتح الشنطة وسرقة المبالغ المالية.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

