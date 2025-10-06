الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية فى شبرا

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

 نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بـ منطقة شبرا، دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.


حريق شقة سكنية بشبرا

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة شبرا، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

