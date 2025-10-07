الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على صحراوي حلوان

 أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى في نطاق منطقة الصف بحلوان، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث الطريق الصحراوي بالصف 

 تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة الصف بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى في الصف بحلوان، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

