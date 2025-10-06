الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

محمد العرابي: إسرائيل تطيل المفاوضات بتكتيك المراوغة السياسية

محمد العرابي، فيتو
محمد العرابي، فيتو

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن المفاوضات الجارية في شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة بدأت بعد دمار واسع خلَّفه العدوان الإسرائيلي، الذي أودى بحياة أكثر من 60 ألف فلسطيني، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل "بداية الطريق" في مناقشة بنود الخطة المطروحة.

 

تعدد النقاط الخلافية يطيل المفاوضات

وأوضح العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن المناقشات بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي وكذا الأمريكي ستستغرق وقتًا طويلًا، نظرًا لتعدد النقاط الخلافية وتشابك البنود، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعمل على إطالة أمد التفاوض عبر تكتيكات المراسم والمناورة السياسية.

 

تعقيدات حول تسليم السلاح وحلول مرحلية

وأشار العرابي إلى أن موقف التفاوض بين حماس وإسرائيل معقد للغاية، حيث تتمسك حماس بعدم تسليم سلاحها إلا بعد فترة طويلة، بينما تسعى إسرائيل لتحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن، مؤكّدًا أن التوصل إلى حلول توافقية يحتاج إلى مراحل متتالية وضغوط مكثفة.

 

الدور المصري محوري ومتعدد المسارات

وشدد العرابي على أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدور كبير ومتعدد المسارات في هذا الملف، إذ تتحرك القاهرة سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا بالتوازي، مضيفًا أن هذا الدور سيظل محوريًا وضروريًا لجميع الأطراف نظرًا لخبرة مصر وارتباطها التاريخي بالقضية الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية إسرائيل غزة مفاوضات شرم الشيخ العدوان الإسرائيلي حماس

مواد متعلقة

فرنسا: باريس ستضغط على أي طرف يعرقل خريطة الطريق في مفاوضات شرم الشيخ

وصول الوفود المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر

حماس تؤكد حرصها على الاتفاق بشأن غزة بعد وصول وفدها التفاوضي للقاهرة

الأكثر قراءة

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

مصادر لـ "فيتو": مستقبل وطن يخطر مرشحيه الفرديين ببدء الترشح لانتخابات مجلس النواب

القبض على رجل أعمال شهير هارب من تنفيذ أحكام قضائية في 15 مايو

لم يتضمن الفعل الفاضح، كواليس التحقيق مع متهمي مشاجرة المحور واعترافاتهم

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة بسبب الأزمة المالية وسحب أرض أكتوبر

رسالة وطن وثأر وكرامة، الطيار زكريا كمال أول شهداء القوات الجوية في حرب أكتوبر

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

هل يجوز للزوج أخذ أموال زوجته وما ضوابط المعاملات المالية بينهما ؟ (فيديو)

هل المرأة ليس لها إلا البيت فى الإسلام؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads