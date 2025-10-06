محمد العرابي: إسرائيل تطيل المفاوضات بتكتيك المراوغة السياسية

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن المفاوضات الجارية في شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة بدأت بعد دمار واسع خلَّفه العدوان الإسرائيلي، الذي أودى بحياة أكثر من 60 ألف فلسطيني، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل "بداية الطريق" في مناقشة بنود الخطة المطروحة.

تعدد النقاط الخلافية يطيل المفاوضات

وأوضح العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن المناقشات بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي وكذا الأمريكي ستستغرق وقتًا طويلًا، نظرًا لتعدد النقاط الخلافية وتشابك البنود، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعمل على إطالة أمد التفاوض عبر تكتيكات المراسم والمناورة السياسية.

تعقيدات حول تسليم السلاح وحلول مرحلية

وأشار العرابي إلى أن موقف التفاوض بين حماس وإسرائيل معقد للغاية، حيث تتمسك حماس بعدم تسليم سلاحها إلا بعد فترة طويلة، بينما تسعى إسرائيل لتحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن، مؤكّدًا أن التوصل إلى حلول توافقية يحتاج إلى مراحل متتالية وضغوط مكثفة.

الدور المصري محوري ومتعدد المسارات

وشدد العرابي على أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدور كبير ومتعدد المسارات في هذا الملف، إذ تتحرك القاهرة سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا بالتوازي، مضيفًا أن هذا الدور سيظل محوريًا وضروريًا لجميع الأطراف نظرًا لخبرة مصر وارتباطها التاريخي بالقضية الفلسطينية.

