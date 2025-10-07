الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

4 قرارات جديدة للهيئة الوطنية لمتابعة انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 40 مكرر (د)، الصادر في 7 أكتوبر 2025، 4 قرارات جديدة للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن قبول قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بقاعدة بيانات متابعة انتخابات مجلس النواب.

- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 48 لسنة 2025، بشأن قبول قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، وتضم 6 مؤسسات صحفية، و4 قنوات محلية، و10 مواقع إلكترونية.

-وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 49 لسنة 2025، بشأن قبول قيد المؤسسات الصحفية بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، حيث يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات جريدة الشرق الأوسط الإخباري.

-وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 50 لسنة 2025، بشأن قيد قناة النهار بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.


-وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقيد جريدة وموقع المستقبل العربي للتنمية، بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

 


 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية قرارات جديدة للهيئة الوطنية للانتخابات , الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 جدول انتخابات مجلس النواب 2025 متابعة انتخابات مجلس النواب 2025

مواد متعلقة

الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب

"الوطنية للانتخابات" تحدد مستشفيات ومعامل الفحوص الطبية لطالبي الترشح لانتخابات النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الرموز الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025

الوطنية للانتخابات: 129 لجنة طبية للكشف على راغبي الترشح في انتخابات النواب

الأكثر قراءة

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

أحمد مجدي الحيوان يعتذر عن عدم خوض انتخابات الأهلي

الإفتاء: هذا ثواب قضاء حوائج الناس وتفريج الكربات عنهم

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

نقطة واحدة تفصل منتخب الرأس الأخضر من كتابة التاريخ في كأس العالم

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: هذا ثواب قضاء حوائج الناس وتفريج الكربات عنهم

في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بمشاكل وصعوبات قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads