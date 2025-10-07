4 قرارات جديدة للهيئة الوطنية لمتابعة انتخابات مجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 40 مكرر (د)، الصادر في 7 أكتوبر 2025، 4 قرارات جديدة للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن قبول قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بقاعدة بيانات متابعة انتخابات مجلس النواب.

- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 48 لسنة 2025، بشأن قبول قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، وتضم 6 مؤسسات صحفية، و4 قنوات محلية، و10 مواقع إلكترونية.

-وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 49 لسنة 2025، بشأن قبول قيد المؤسسات الصحفية بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، حيث يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات جريدة الشرق الأوسط الإخباري.

-وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 50 لسنة 2025، بشأن قيد قناة النهار بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

-وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقيد جريدة وموقع المستقبل العربي للتنمية، بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.









