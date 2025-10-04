الوطنية للانتخابات: 129 لجنة طبية للكشف على راغبي الترشح في انتخابات النواب

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر دولة قوية راسخة في ديمقراطيتها، ثابتة في مواقفها، صامدة في الأزمات، وهي سمات فريدة ميزت الدولة المصرية منذ أقدم العصور.

وأكد أن هذه السمات لم تأتِ من فراغ، بل صنعتها إرادة صلبة لدى المصريين، وإصرار دائم على أن تكون مصر في مقدمة الأمم، لا ترضى بالتراجع أو التأخر.

وأضاف بنداري أن الحياة النيابية تعد أحد أبرز مظاهر التقدم والديمقراطية، إذ أصبح البرلمان في العصر الحديث عنوانًا للديمقراطية في العالم المتحضر، والساند الشعبي للقيادة السياسية.

وقال: تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل طاقتها منذ عدة أشهر استعدادًا لموعد التصويت، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وسهولة إجراءاتها، مع الحرص على تحديث البيانات وتوفير أقصى درجات التيسير لكبار السن وذوي الهمم، بما يجعل من عملية اقتراع الناخبين تجربة وطنية ميسّرة بأقل جهد ووقت ممكن.

كما حرصت الهيئة على تغطية جميع متطلبات العملية الانتخابية سواء في لجان التصويت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وقامت بمراجعة وطباعة كافة النماذج المستخدمة في طلبات الترشح والفرز، إضافة إلى تصميم لوحات إرشادية للناخبين، خُصص بعضها خصيصًا لتلبية احتياجات ذوي الهمم.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتجهيز عدد من اللجان والمعامل الطبية لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل اللازمة للراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث تم تخصيص 129 لجنة طبية و26 معملًا، بزيادة ملحوظة عما تم تجهيزه خلال انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، وذلك تمكينًا للمترشحين من استيفاء جميع الإجراءات الطبية المطلوبة للترشح بكل سهولة ويسر.

