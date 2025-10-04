الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد، القرار رقم (43) لسنة 2025، بشأن تحديد المحاكم الابتدائية المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم العملية الانتخابية وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام الدستور، والقوانين أرقام 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، و198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، و174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فضلًا عن قرارات الهيئة السابقة أرقام (37) و(38) و(39) لسنة 2025 المتعلقة بدعوة الناخبين، والجدول الزمني والإجرائي، وفتح باب الترشح ومواعيده.

ونص القرار في مادته الأولى على أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية الواردة بالكشوف المرفقة، تتولى تلقّي طلبات الترشح بالنظام الفردي.

أما المادة الثانية، فقد حددت المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح بنظام القوائم على النحو التالي:

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة: محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة: محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية: محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية: محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

وأكدت المادة الثالثة من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، وتكليف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

