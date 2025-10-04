"الوطنية للانتخابات" تحدد مستشفيات ومعامل الفحوص الطبية لطالبي الترشح لانتخابات النواب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، قرارًا جديدًا ينظم ضوابط وإجراءات الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد دعوة الناخبين للاقتراع اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025.

ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام الدستور، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان رقم 295 لسنة 2025 بشأن توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح، وكذلك إلى كتابي وزير الصحة رقمي 18323 و20724 المؤرخين في 1 و29 سبتمبر 2025، فضلًا عن موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2025.



تُجرى الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان.



يلتزم طالب الترشح لعضوية مجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل اللازمة وفقًا للضوابط والإجراءات المرفقة بالقرار، لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، والتأكد من عدم تعاطيه المخدرات أو المسكرات.



ويتم إجراء هذه الفحوص والتحاليل بالمستشفيات والمعامل التي حددتها وزارة الصحة والمبينة بالكشوف المرفقة، أما بالنسبة لطالبي الترشح المقيمين خارج جمهورية مصر العربية فتُجرى الفحوص في المستشفيات المعتمدة لدى السفارات والقنصليات المصرية.



تتولى المستشفيات والمعامل المشار إليها إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، بعد التأكد من هوية المترشح من واقع بطاقة الرقم القومي، وأخذ بصمة إبهام اليد اليمنى وصورة شخصية حديثة له، وتحرير تقرير طبي مفصل بالنتيجة.



وتُسلم التقارير إلى طالب الترشح شخصيًا مع توقيعه بالاستلام على صورة من النتيجة التي تحتفظ بها الجهة الطبية في سجل خاص، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التي تحددها وزارة الصحة والسكان.

وفي حالة المصريين المقيمين بالخارج، يتم تسليم نتيجة الكشف الطبي بمقر السفارة أو القنصلية المختصة بعد اعتمادها رسميًا، على أن تحتفظ السفارة أو القنصلية بصورة من النتيجة في سجل مخصص لهذا الغرض، ويلتزم طالب الترشح بسداد المقابل المحدد من قبل المستشفى المعتمد لدى السفارة أو القنصلية.



تتلقى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المشكلة للانتخابات، من طالبي الترشح أو الممثل القانوني للقائمة، التقارير الطبية المرفقة بأوراق الترشح، وتحيلها إلى لجنة فحص طلبات الترشح لاتخاذ شؤونها وفق القواعد المنظمة.



يجوز قبول المستند الدال على إجراء الفحوص والتحاليل الطبية المطلوبة مبدئيًا ضمن أوراق الترشح، على أن يلتزم طالب الترشح باستكمال أوراقه وتقديم التقرير النهائي بنتائج الفحوص قبل غلق باب الترشح.



يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذه.

وصدر القرار عن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، ويأتي في إطار حرص الهيئة على ضمان الجدية والانضباط في عملية الترشح، والتحقق من اللياقة الذهنية والبدنية والنفسية لجميع المتقدمين للانتخابات البرلمانية المقبلة.

