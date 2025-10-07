النيابة تحيل مدير أعمال عصام صاصا للطب الشرعي

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بعرض مدير أعمال مطرب المهرجانات عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي، لبيان الإصابات التي لحقت به جراء المشاجرة التي وقعت فجر اليوم داخل أحد الملاهي الليلية بكورنيش المعادي.

وجاء قرار النيابة في إطار استكمال التحقيقات، بعد ادعاء مدير الأعمال بتعرضه للاعتداء من قبل أفراد الأمن التابعين للملهى أثناء المشاجرة، والتي نشبت عقب مشادة بينه وبين "الجاردات" عند بوابة الدخول، ما أدى إلى تدخل عصام صاصا لاحقًا وتطور الأمر إلى اشتباك واسع.

وتهدف النيابة من خلال التقرير الطبي إلى إثبات مدى صحة الإصابات وتحديد طبيعتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين، سواء من الطرف المعتدي أو المعتدى عليه.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، والتي شملت حتى الآن الاستماع إلى أقوال الشهود، والتحفظ على كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى فحص سيارة عصام صاصا التي تضررت خلال محاولة هروبه من موقع المشاجرة بعد اصطدامها بدراجة نارية.

