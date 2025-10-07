مصدر بالزمالك: خالد جلال ومعتمد في الصورة لتولي القيادة الفنية حال رحيل فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود مناقشات جادة داخل مجلس الإدارة بشأن البدائل الفنية المطروحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، حال رحيل البلجيكي يانيك فيريرا عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن أحد أعضاء المجلس اقترح تكوين جهاز فني “زملكاوي خالص” بقيادة خالد جلال، المدير الفني الأسبق، على أن يتواجد معه معتمد جمال في منصب المدرب العام، وهو الاقتراح الذي حظي بدعم بعض من أعضاء المجلس.

وأضاف أن مؤمن سليمان، الذي كان من بين الأسماء المطروحة، اعتذر رسميًا عن عدم تولي المهمة بسبب ارتباطه بتعاقد مع أحد الأندية، ما دفع المجلس لتكثيف مشاوراته بشأن الجهاز الفني البديل.

وأشار المصدر إلى وجود انقسام داخل المجلس حول فكرة عودة أيمن الرمادي مرة أخرى، في ظل رفض بعض الأصوات داخل النادي لهذا الخيار.

وشدد المصدر على أن العقبة الكبرى أمام أي تغيير فني حاليًا تتمثل في قيمة الشرط الجزائي في عقد فيريرا، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، ما يجعل استمرار المدير الفني البلجيكي هو السيناريو الأقرب، مع بقاء خالد جلال ومعتمد جمال كأبرز المرشحين حال اتخاذ قرار بالرحيل.

