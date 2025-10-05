بعد تكريم السيدة الأولى لأوائل التعليم الفني، ننشر خريطة الجامعات التكنولوجية وتخصصاتها

تهتم الدولة المصرية بـ التعليم الفني، وعملت على إنشاء مسارات جديدة له تهدف لربطه بمجتمع الصناعة للحصول على أكبر قدر من الاستفادة من خريجيه، الذين يتم تدريبهم وإعدادهم على مستوى عالي.

وظهر ذلك جليا في حضور السيدة الأولى، السيدة انتصار السيسي، كريمة رئيس الجمهورية، احتفالية تكريم أوائل طلاب التعليم الفني، والتي أقيمت تحت عنوان “ فني وافتخر”، بحضور عدد من الوزراء.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التعليم الفني لم يعد مجرد مسار بديل، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن رؤية الوزارة منذ عام 2023 ارتكزت على تنوع المسارات التعليمية، وخاصة التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال الجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية المتخصصة المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير البرامج الأكاديمية وربطها بمتطلبات سوق العمل، مع فتح مسارات مرنة تتيح للطلاب المتفوقين استكمال دراستهم في كليات الهندسة، والزراعة، والتجارة، والسياحة والفنادق، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع مؤسسات الصناعة محليًا ودوليًا.

وأشار الوزير إلى تخصيص 34 منحة دراسية كاملة لأوائل طلاب التعليم الفني هذا العام، في الجامعات الحكومية والجامعات التكنولوجية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمعاهد الفنية الصحية.

ونستعرض خلال هذا التقرير خريطة الجامعات التكنولوجية في مصر، والتي تعتبر من أهم مسارات التعليم الفني، والتي تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، وتضم (12) جامعة تكنولوجية، ومن المستهدف خلال المرحلة القادمة إنشاء جامعة تكنولوجية بكل محافظة.

قائمة الجامعات التكنولوجية في مصر

1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة سمنود التكنولوجية.

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة حلوان التكنولوجية.

11. جامعة الفيوم التكنولوجية.

12. جامعة أسيوط التكنولوجية.

جامعات تكنولوجية خاصة

1. جامعة السويدي للتكنولوجيا.

2. جامعة ساكسوني مصر.

تخصصات الجامعات التكنولوجية في مصر

تتنوع تخصصات الجامعات التكنولوجية في مصر وتشمل مجالات متعددة مثل تكنولوجيا المعلومات، الميكاترونكس، الطاقة الجديدة والمتجددة، التصنيع الغذائي، الأطراف الصناعية، السكك الحديدية، صناعة الغزل والنسيج، الأوتوترونكس، الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات.

و تختلف البرامج والتخصصات الدقيقة من جامعة تكنولوجية لأخرى، حيث تركز كل جامعة على خدمة الصناعات والاحتياجات المحلية، ونرصد أهم التخصصات فيما يلي:



الميكاترونكس والأوتوترونكس.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

الطاقة الجديدة والمتجددة.

تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

تكنولوجيا التبريد والتكييف.

تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

علوم البيانات.

الذكاء الاصطناعي.

تكنولوجيا السكك الحديدية.

تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.

تكنولوجيا التصنيع الغذائي.

تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة.

تكنولوجيا البناء والتشييد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.