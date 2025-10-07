خبير بالشان الإفريقى يكشف أهداف التحولات الاستراتيجية للدعم السريع عبر توظيف المسيرات

كشف الدكتوررمضـان قرني، الخبير بالشان الافريقى، عن ان قيام قوات الدعم السريع شن غارات بطائرات مسيَّرة استهدفت مواقع عسكرية وبنىة تحتية في مدينة الأُبيّض، أكبر مدن إقليم كردفان الاستراتيجي في غرب السودان، وذلك في تكرار لما قامت به هذه القوات في مدينة بورتسودان، عقب نجاح الجيش السوداني في تطهير العاصمة الخرطوم من الدعم السريع واستعادة القصر الرئاسي ومطار الخرطوم، يعد تحولا استراتيجيا في تكتيكات الدعم السريع.

التحول الاستراتيجي في تكتيكات قوات الدعم السريع

وأكد فى تصريح لفيتو، أن أهمية هذا التحول الاستراتيجي في تكتيكات قوات الدعم السريع في ضوء المؤشرات التالية:

أولا: إعلان مختبر الشؤون الإنسانية بجامعة "ييل"، الأمريكية إنه رصد استعداد قوات الدعم السريع لشنّ هجوم وشيك واسع بالطائرات المسيّرة، موضحًا أنه وثّق 43 طائرة و36 منصة إطلاق قرب مطار نيالا بجنوب دارفور.

ثانيا: كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، الأسبوع الماضي، أن قوات الدعم السريع تمتلك الآن أسلحة مضادة للطائرات قد تهدّد حركة الملاحة الجوية المدنية، وطائرات من دون طيار تُشبه إلى حدٍّ كبير تلك التي يستخدمها المتمردون الحوثيون في اليمن، وكذلك نظام صواريخ أرض-جو صيني متطور؛ الأمر الذي قد يُطيل أمَد الصراع.

ثالثا: تأكيد الاستخبارات العسكرية السودانية، أن مجموعة من المرتزقة الأجانب الذين تم تحييدهم مؤخرًا في إقليم دارفور كانوا يستخدمون طائرات مسيّرة أوكرانية الصنع في عمليات استطلاع وهجمات ضد وحدات الجيش السوداني.

رابعا: تقارير تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر بأن مسيّرات تابعة للدعم السريع ألقت مقذوفات غريبة على مناطق مدنية، أطلق منها روائح قوية وغريبة يشتبه في احتوائها على مواد سامة أو مهيجة.

أهداف الدعم السريع من هذه التكتيكات

وواصل حديثة قائلا: يرجح سعي الدعم السريع إلى هذه التكتيكات بغرض تحقيق جملة من الأهداف: أولها ضمان المشاركة في العملية السياسية الراهنة التي ترعاها الرباعية الدولية مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، وثانيها ضمان المشاركة في الحوار السوداني السوداني برعاية الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والإيجاد، والانضمام إلى أي ترتيبات إقليمية مستقبلًا، وثالثها إرباك الجيش السوداني من خلال استهداف البنى التحتية والمدنيين في مختلف مواقع القتال، وضمان تشديد الحصار على مدينة الفاشر، واستهداف المساعدات الإنسانية.

