الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير بالشان الإفريقى يكشف أهداف التحولات الاستراتيجية للدعم السريع عبر توظيف المسيرات

رمضان قرنى، فيتو
رمضان قرنى، فيتو

كشف الدكتوررمضـان قرني، الخبير بالشان الافريقى، عن ان قيام قوات الدعم السريع شن غارات بطائرات مسيَّرة استهدفت مواقع عسكرية وبنىة تحتية في مدينة الأُبيّض، أكبر مدن إقليم كردفان الاستراتيجي في غرب السودان، وذلك في تكرار لما قامت به هذه القوات في مدينة بورتسودان، عقب نجاح الجيش السوداني في تطهير العاصمة الخرطوم من الدعم السريع واستعادة القصر الرئاسي ومطار الخرطوم، يعد تحولا استراتيجيا في تكتيكات الدعم السريع.

التحول الاستراتيجي في تكتيكات قوات الدعم السريع

وأكد فى تصريح لفيتو، أن أهمية هذا التحول الاستراتيجي في تكتيكات قوات الدعم السريع في ضوء المؤشرات التالية:

أولا: إعلان مختبر الشؤون الإنسانية بجامعة "ييل"، الأمريكية إنه رصد استعداد قوات الدعم السريع لشنّ هجوم وشيك واسع بالطائرات المسيّرة، موضحًا أنه وثّق 43 طائرة و36 منصة إطلاق قرب مطار نيالا بجنوب دارفور.

ثانيا: كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، الأسبوع الماضي، أن قوات الدعم السريع تمتلك الآن أسلحة مضادة للطائرات قد تهدّد حركة الملاحة الجوية المدنية، وطائرات من دون طيار تُشبه إلى حدٍّ كبير تلك التي يستخدمها المتمردون الحوثيون في اليمن، وكذلك نظام صواريخ أرض-جو صيني متطور؛ الأمر الذي قد يُطيل أمَد الصراع.

ثالثا: تأكيد الاستخبارات العسكرية السودانية، أن مجموعة من المرتزقة الأجانب الذين تم تحييدهم مؤخرًا في إقليم دارفور كانوا يستخدمون طائرات مسيّرة أوكرانية الصنع في عمليات استطلاع وهجمات ضد وحدات الجيش السوداني.

رابعا: تقارير تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر بأن مسيّرات تابعة للدعم السريع ألقت مقذوفات غريبة على مناطق مدنية، أطلق منها روائح قوية وغريبة يشتبه في احتوائها على مواد سامة أو مهيجة. 

أهداف الدعم السريع من هذه التكتيكات 

وواصل حديثة قائلا: يرجح سعي الدعم السريع إلى هذه التكتيكات بغرض تحقيق جملة من الأهداف: أولها ضمان المشاركة في العملية السياسية الراهنة التي ترعاها الرباعية الدولية مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، وثانيها ضمان المشاركة في الحوار السوداني السوداني برعاية الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والإيجاد، والانضمام إلى أي ترتيبات إقليمية مستقبلًا، وثالثها إرباك الجيش السوداني من خلال استهداف البنى التحتية والمدنيين في مختلف مواقع القتال، وضمان تشديد الحصار على مدينة الفاشر، واستهداف المساعدات الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الدعم السريع الازمة السودانية الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني

مواد متعلقة

خبير علاقات دولية: الأزمة السودانية بلا حل جذري والشعب هو الذى يسدد الفاتورة

احتجاج فى باريس ضد ازدواجية المعايير الأوروبية تجاه الأزمة السودانية: أين صوت الإنسانية لأهلنا

رئيس وزراء السودان: سيادتنا خط أحمر وندعو إلى تصنيف "الدعم السريع" جماعة إرهابية

خبير يكشف أسباب التحرك الأمريكي لتفعيل الرباعية الدولية وحل الأزمة السودانية

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

منسوب بحيرة سد النهضة ينخفض، وباحث بالشأن الإفريقي: خلال أيام تدفقات النيل تصل للسد العالي

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بمشاكل وصعوبات قادمة

في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

مقطع صادم، صاحب محل يشعل النار في بضاعة سيدة فقيرة لمنعها من الجلوس أمامه (فيديو)

وداع يليق بالعلماء، 12 صورة توثق اللحظات الأخيرة للدكتور أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بمشاكل وصعوبات قادمة

الخشت ناعيا أحمد عمر هاشم: أفنى حياته في خدمة السنة النبوية وعلومها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads