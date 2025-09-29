الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير علاقات دولية: الأزمة السودانية بلا حل جذري والشعب هو الذى يسدد الفاتورة

نبيل نجم الدين، فيتو
نبيل نجم الدين، فيتو

قال الدكتور نبيل نجم الدين، المتخصص فى العلاقات الدولية: إن الأزمة السودنية تدخل منحدرا بالغ الخطورة نتيجة دخول أطراف إقليمية تعبث بمستقبل السودان، خاصة أن الصراع مستمر بين طرفيه، وهما: الجيش السودانى بقيادة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، وميليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتى، دون أن ينجح طرف فى القضاء على الآخر، وبالتالى السيناريو الآخر هو استمرار القتال وتدمير البلد أو اللجوء للتفاوض. 

 

فتح الباب أمام سبع قوى لتدمير السودان

وأكد نبيل نجم الدين، فى تصريح لـ"فيتو"، أن ما يجرى بالسودان فتح الباب أمام سبع قوى لتدمير السودان، والخاسر الوحيد هو الشعب السودانى، خاصة أن هناك قوى عربية واقليمية ودولية، والمجموعة الرباعية لم تحقق شيئا رغم مفاوضاتهم مع الطرفين لوقف القتال فى السودان وإنقاذ الشعب السودانى من الأزمة التى يعيشها والتى أدت لانتشار الأمراض ونقص الغذاء وإهدار ثروات السودان، ونتمنى أن تثمر الجهود في أن يجنح الطرفان للسلم.

 الشعب السودانى الذى يسدد الفاتورة لوحده 

وواصل حديثه، قائلا: الحرب كر وفر بين طرفى الصراع فى السودان، والخاسر الوحيد الذى يدفع الثمن هو الشعب السودانى الذى يسدد الفاتورة وحده.

 وكان الجيش السوداني قد تمكن من كسر الحصار الجوي المفروض على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد.

ويحسب شبكة “العربية” فإن عملية إنزال جوي للمساعدات نفذتها طائرات الجيش فجر اليوم، ونجحت في الوصول إلى المدينة المحاصرة في أول اختراق من نوعه منذ أبريل الماضي.

وتمكنت طائرات الشحن العسكري من التحليق في أجواء الفاشر دون أي استهداف بعد نحو عامين من فشل الجهود الرامية لإجبار الدعم السريع على فك حصار المنطقة التي تؤوي نازحين، تفتك بهم الأمراض والمجاعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السودان مستقبل السودان الجيش السوداني البرهان الدعم السريع

مواد متعلقة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

احتجاج فى باريس ضد ازدواجية المعايير الأوروبية تجاه الأزمة السودانية: أين صوت الإنسانية لأهلنا

رئيس وزراء السودان: سيادتنا خط أحمر وندعو إلى تصنيف "الدعم السريع" جماعة إرهابية

خبير يكشف أسباب التحرك الأمريكي لتفعيل الرباعية الدولية وحل الأزمة السودانية

الأكثر قراءة

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

بعد إصدار الإنذار الأحمر، خبير موارد مائية يكشف تأثير فيضان السودان على مصر

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

ضبط 5 سيدات و3 رجال داخل نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالتجمع

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تفاصيل أولى جلسات النواب في دور الانعقاد السادس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة خلف إمام نسي أنه غير متوضئ؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads