خبير علاقات دولية: الأزمة السودانية بلا حل جذري والشعب هو الذى يسدد الفاتورة

قال الدكتور نبيل نجم الدين، المتخصص فى العلاقات الدولية: إن الأزمة السودنية تدخل منحدرا بالغ الخطورة نتيجة دخول أطراف إقليمية تعبث بمستقبل السودان، خاصة أن الصراع مستمر بين طرفيه، وهما: الجيش السودانى بقيادة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، وميليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتى، دون أن ينجح طرف فى القضاء على الآخر، وبالتالى السيناريو الآخر هو استمرار القتال وتدمير البلد أو اللجوء للتفاوض.

فتح الباب أمام سبع قوى لتدمير السودان

وأكد نبيل نجم الدين، فى تصريح لـ"فيتو"، أن ما يجرى بالسودان فتح الباب أمام سبع قوى لتدمير السودان، والخاسر الوحيد هو الشعب السودانى، خاصة أن هناك قوى عربية واقليمية ودولية، والمجموعة الرباعية لم تحقق شيئا رغم مفاوضاتهم مع الطرفين لوقف القتال فى السودان وإنقاذ الشعب السودانى من الأزمة التى يعيشها والتى أدت لانتشار الأمراض ونقص الغذاء وإهدار ثروات السودان، ونتمنى أن تثمر الجهود في أن يجنح الطرفان للسلم.

الشعب السودانى الذى يسدد الفاتورة لوحده

وواصل حديثه، قائلا: الحرب كر وفر بين طرفى الصراع فى السودان، والخاسر الوحيد الذى يدفع الثمن هو الشعب السودانى الذى يسدد الفاتورة وحده.

وكان الجيش السوداني قد تمكن من كسر الحصار الجوي المفروض على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد.

ويحسب شبكة “العربية” فإن عملية إنزال جوي للمساعدات نفذتها طائرات الجيش فجر اليوم، ونجحت في الوصول إلى المدينة المحاصرة في أول اختراق من نوعه منذ أبريل الماضي.

وتمكنت طائرات الشحن العسكري من التحليق في أجواء الفاشر دون أي استهداف بعد نحو عامين من فشل الجهود الرامية لإجبار الدعم السريع على فك حصار المنطقة التي تؤوي نازحين، تفتك بهم الأمراض والمجاعة.

