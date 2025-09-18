خبير يكشف أسباب التحرك الأمريكي لتفعيل الرباعية الدولية وحل الأزمة السودانية

كشف الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشأن الأفريقي، عن تحركات أمريكية مكثفة لتفعيل بنود اتفاق الرباعية الدولية الأخيرة في واشنطن، والتي تضم مصر، الإمارات، السعودية، والولايات المتحدة، وتتضمن هذه المبادرة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق هدنة إنسانية في السودان لمدة ثلاثة أشهر، تليها وقف دائم لإطلاق النار، ثم الدخول في عملية انتقالية تقود إلى حكم مدني خلال تسعة أشهر.

وفي تصريح خاص لـ"فيتو"، أكد قرني أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، أجرى محادثات مع قادة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ناقش خلالها تطورات الأزمة السودانية وقضايا أفريقية أخرى.

وأوضح قرني أن واشنطن تؤمن بأن قرار إنهاء الحرب في السودان يعود إلى الشعب السوداني نفسه، مؤكدًا في الوقت ذاته دعم الولايات المتحدة الكامل لأي جهود ترمي لحل الأزمة التي وصفها بأنها "الأكبر إنسانيًا" في تاريخ السودان الحديث.

وأشار الدكتور رمضان قرني إلى عدة دلالات بارزة تعكس خلفيات التحرك الأمريكي:

التسويق الأفريقي للمبادرة: تسعى واشنطن للحصول على دعم الاتحاد الأفريقي وشركائه للمبادرة الجديدة، خاصة في ظل الانتقادات التي وُجهت لمبادرات سابقة (مثل جدة وجنيف ولندن) بسبب تجاهلها لدور الاتحاد الأفريقي.

استثمار المواقف الإيجابية: الولايات المتحدة تحاول استثمار ترحيب الاتحاد الأفريقي ومنظمة "الإيجاد" بالمبادرة الرباعية، خصوصًا بعد تأكيدهما انعقاد جولة مشاورات جديدة في أكتوبر، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، للإعداد لحوار "سوداني-سوداني" يمهد للانتقال إلى نظام دستوري بقيادة مدنية.

إطار زمني واضح: المبادرة تسعى لإثبات جديتها من خلال وضع جدول زمني واضح ومحدد، خلافًا للمبادرات السابقة التي اتسمت ببنودها العامة وغير الملزمة.

ورغم الزخم الدولي والإقليمي الذي تحظى به مبادرة الرباعية، إلا أن الدكتور قرني حذر من جملة تحديات قد تعيق تنفيذها، وأبرزها:

1. تحفظ الجيش السوداني: يرفض الجيش السوداني ما يعتبره "تدخلًا خارجيًا"، ويرى أن المبادرة تساوي بينه وبين ميليشيا متمردة، وهو ما يراه غير عادل.

2. معارضة قوى سياسية مؤيدة للجيش: يشمل ذلك التيار الإسلامي وبعض مكونات "الحركة الشعبية – التيار الثوري"، والتي تطالب بالحل السوداني الخالص بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

3. غياب الحسم العسكري: لا تزال المعارك مشتعلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، خصوصًا في مناطق كردفان ودارفور، مما يقلل من فرص جلوس الطرفين على طاولة مفاوضات حقيقية.

ورغم هذه التحديات، يرى قرني أن ثقل أطراف الرباعية الدولية، سواء الإقليمي أو العالمي، قد يساهم في كسر الجمود السياسي، وفتح الباب أمام انفراجة إنسانية قد تتيح عقد مؤتمر وطني جامع لكل القوى السياسية السودانية لصياغة إطار دستوري يُرضي جميع الأطراف.

