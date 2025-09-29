الجيش السوداني ينجح في فك حصار الفاشر وإسقاط المساعدات جوا

تمكن الجيش السوداني من كسر الحصار الجوي المفروض على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد.

ويحسب شبكة “العربية” فإن عملية إنزال جوي للمساعدات نفذتها طائرات الجيش فجر اليوم، ونجحت في الوصول إلى المدينة المحاصرة في أول اختراق من نوعه منذ أبريل الماضي.

وتمكنت طائرات الشحن العسكري من التحليق في أجواء الفاشر دون أي استهداف بعد نحو عامين من فشل الجهود الرامية لإجبار الدعم السريع على فك حصار المنطقة التي تؤوي نازحين، تفتك بهم الأمراض والمجاعة.

ميدانيا، أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر تصديها لهجوم الدعم السريع من المحور الشمالي الغربي للمدينة. وأكد الجيش وقوع خسائر بصفوف الدعم السريع.



وفي الأثناء تتصاعد الأزمة الإنسانية في الفاشر حيث وُصفت بالكارثية لاسيما في مخيم أبو شوك للنازحين شمالي الفاشر.

وقالت غرفة الطوارئ بأن الأطفال وكبار السن الأكثر معاناة في ظل القصف المدفعي المتواصل وانعدام الخدمات والمواد الغذائية ما أدى إلى ارتفاع ضحايا هذه الأزمة.

