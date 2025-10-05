عودة الهدوء لمدينة الأبيض السودانية بعد استهدافها بـ32 مسيرة انتحارية

عاد الهدوء ليخيم على مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان غربي السودان، بعد استهدافها بسرب من المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وبحسب “العربية” نقلا عن مصدر عسكري، أن الدعم السريع شن هجومًا بـ32 مسيرة انتحارية، حاولت ضرب مختلف المواقع والأهداف بمدينة الأبيض، قبل أن تتعامل معها المضادات الأرضية للجيش السوداني.

كما أوضح أن هذا الهجوم يعتبر الأكبر الذي تشهده الأبيض، بعد أن أصبحت مركزًا للقيادة والسيطرة لمتحركات الجيش والقوات المساندة في ولايات كردفان ودارفور.

وكانت مدينة الأبيض شهدت أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، هجمات بالمسيرات من قبل قوات الدعم السريع، لاستهداف منشآت عسكرية ومدنية في المدينة التي يسيطر عليها الجيش.

يذكر أن قوات الدعم كانت حققت مؤخرًا تقدمًا ميدانيًا في بعض مدن شمال وجنوب كردفان، وعززت سيطرتها في دارفور.

في حين سيطر الجيش على ولايات شمال ووسط وشرق البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.