الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عودة الهدوء لمدينة الأبيض السودانية بعد استهدافها بـ32 مسيرة انتحارية

الدعم السريع، فيتو
عاد الهدوء ليخيم على مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان غربي السودان، بعد استهدافها بسرب من المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

 وبحسب “العربية” نقلا عن مصدر عسكري، أن الدعم السريع شن هجومًا بـ32 مسيرة انتحارية، حاولت ضرب مختلف المواقع والأهداف بمدينة الأبيض، قبل أن تتعامل معها المضادات الأرضية للجيش السوداني.

كما أوضح أن هذا الهجوم يعتبر الأكبر الذي تشهده الأبيض، بعد أن أصبحت مركزًا للقيادة والسيطرة لمتحركات الجيش والقوات المساندة في ولايات كردفان ودارفور.

وكانت مدينة الأبيض شهدت أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، هجمات بالمسيرات من قبل قوات الدعم السريع، لاستهداف منشآت عسكرية ومدنية في المدينة التي يسيطر عليها الجيش.

يذكر أن قوات الدعم كانت حققت مؤخرًا تقدمًا ميدانيًا في بعض مدن شمال وجنوب كردفان، وعززت سيطرتها في دارفور.

في حين سيطر الجيش على ولايات شمال ووسط وشرق البلاد.

الدعم السريع المسيرات الانتحارية المضادات الأرضية جيش السودان شمال كردفان قوات الدعم السريع كردفان ودارفور

