الخميس 31 أكتوبر 2024
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سياسة

الزناتي: السودان يتعرض لمؤامرة كبرى ومصر تتحمل عناء المواجهة الدبلوماسية لقوى الشر بالعالم

لقاء السفير السوداني
لقاء السفير السوداني لدى القاهرة بالصحفيين، فيتو

أعرب الكاتب الصحفي  حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، عن بالغ حزنه لما يجري الآن فى السودان البلد الشقيق، الذى تربطه بمصر أواصر وتاريخ عميق يدركه الجميع. 

لقاء السفير السوداني بنقابة الصحفيين 

وقال خلال الحوار المفتوح الذي تستضيف فيه، لجنة الشئون العربية، اليوم الخميس، الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، السفير السوداني لدى القاهرة: إن البلد الشقيق تعيش ظروفًا رُبما غير مسبوقة على أرضها، بدعم من قوى لا تريد الخير لشعب السودان الذى يتعرض إلى مؤامرة كبرى، ليس فقط هو المقصود بها، ولكن المقصود بها هو استمرار التوترات بالمنطقة وزعزعة استقرار دولها، ومن بينها السودان ودول الجوار،  وفى مقدمتها مصر التى تتحمل عناء المواجهة السياسية والدبلوماسية لقوى الشر فى العالم، ورأس حربتها الكيان الذى تجاوز المدى فى أعمال خرابه بالمنطقة بدعم لامحدود من قوى كبرى تسير خلفه، وتمنحه كل ما يريد لتحقيق هذا.

موقف مصر من السودان 

وأشار وكيل نقابة الصحفيين إلى أن مصر دولة وشعبًا، تتضامن قلبًا وقالبًا مع السودان الشقيق، وتقديم كل الجهود والامكانات والتحركات التى تتيح لها استعادة استقرارها من جديد، ومواجهة كل من يريد من تمزيق شعبه، وتفتيت أرضه.

 

الأوضاع في السودان 

وأكد الزناتي أن استضافة لجنة الشئون العربية بالنقابة للسفير السودانى الفريق أول عماد الدين عدوى يأتى فى وقت فى غاية الحساسية نحتاج فيه الإطلاع على تحليله لما يجرى على الأرض فى السودان، وأين تقف الآن، والتعاون المصرى السودانى لمواجهة كل هذه التحديات، التى أصبح لها تداعيات كبيرة ليس فقط على مستوى السودان، ولكنها على المنطقة كلها، وهى قضية تحتاج إلى تكاتف كبير يليق بخطورة الوضع هناك.

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لقاء السفير السوداني لدى القاهرة بالصحفيين السفير السوداني بأثيوبيا تكريم الكاتب الصحفي حسين الزناتي

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