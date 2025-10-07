حزب المحافظين: تلقينا عروضا من أعضاء بأحزاب موالية للترشح تحت رايتنا ورفضنا

فجر الدكتور عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين والمتحدث باسم الحزب، مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت فى عرض العديد من أعضاء أحزاب الموالاة الترشح باسم حزب المحافظين، فيما عرض بعضهم التبرع للحزب، إلا أن لجنة انتخابات مجلس النواب بالحزب رفضت العروض.

14مرشحا للمقاعد الفردية

وأكد عمرو الشريف فى تصريح لـ"فيتو"، أن حزب المحافظين تلقى 72طلبا للترشيح باسم الحزب لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، وبعد مراجعة اللجنة للاسماء والضوابط التى وضعها الحزب لاختيار مرشحية انطبقت هذه الضوابط على 28طلب ترشيح، مشيرا إلى أن الذين حصلوا على ورقة الصفة الحزبية 14فقط حتى الان، وينتظر زيادة العدد، ومن ابرزهم النائب السابق طلعت خليل فى السويس، وايهاب الخولى فى امبابة بالجيزة، وكريم عبد العاطى العجوزة والدقي بالجيزة، وحكيم يحيى في العمرانية، ومجدى حمدان في بولاق، واحمد الصادق في ادفو باسوان، وهانى قطب في دمنهور، ومحمد شلبى في كفر الدوار.

القائمة الوطنية لم تراعى تاريخ حزبى الوفد والتجمع

وكشف عن أن الحزب لم يشارك فى القائمة الوطنية التى ضمت 14حزب، وتستحوذ عليها احزاب الموالاة رغم وجود بعض احزاب الحركة المدنية مثل العدل والمصرى الديمقراطى، بدليل ان الاحزاب صاحبة التاريخ الكبير فى العمل الحزبى والسياسي مثل التجمع والوفد لم يحدد لها بالقوائم الا عدد مقاعد لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة، مشددا على أن هذا من شأنة غياب المعارضة من البرلمان القادم.

ستخدام المال السياسي اصبح ظاهرة بالغة الخطورة

وتابع: إن استخدام المال السياسي اصبح ظاهرة بالغة الخطورة، وبدلا من قيام المرشح بتقديم الهدايا للمواطن للحصول على صوتة اصبح يؤديها للحزب الذى سيكون سبب فى عضويتة بالبرلمان.

