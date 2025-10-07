الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو الغيط: "شهادتي" و"شاهد على الحرب والسلام" يوثقان مسيرتي الدبلوماسية

أبو الغيط الامين
أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن كتابي "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي" يوثقان تجربتي الشخصية خلال عملي الدبلوماسي ثم وزير الخارجية.

التوثيق منذ الخامس من أكتوبر ١٩٧٣

واعتبر أن كتابه "شاهد على الحرب والسلام"، بدأ بالتوثيق منذ الخامس من اكتوبر ١٩٧٣، موضحا انه استلهم الرؤية من شخصيتين عسكريتين بريطانيين كانوا يسجلون يومياتهم خلال الحرب العالمية الثانية، بينما لم يكتبا كتبا في حين كانت الكتب التي أرخت تلك الحقبة قد استلهمت من كتابتهما.

تسجيل يومياته من ٥ أكتوبر وحتى ٢٨ نوفمبر ١٩٧٣

وأضاف أبو الغيط حرص على تسجيل يومياته من ٥ أكتوبر وحتى ٢٨ نوفمبر ١٩٧٣، موضحا أن الحرب كانت الخيار الوحيد أمام الرئيس أنور السادات، حيث تمكن من تحقيق الهدف العسكري، كما اختار الوقت المناسب لوقف إطلاق النار.

وأما عن السلام، فيقول أبو الغيط إنه كان متواجدا بكامب ديفيد فدفعته الظروف ليكون شاهدا على الحرب والسلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط شهادتي شاهد على الحرب والسلام الحرب والسلام

مواد متعلقة

أبو الغيط يحتفل بترجمات عالمية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي"

أبو الغيط: قضية فلسطين هي الأخطر والأشد تأثيرًا في الوضع العام بالمنطقة

أبو الغيط: دولة الاحتلال فقدت بوصلتها والحرب لا يمكن وقفها بالمناشدات

الأكثر قراءة

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

تجهيزات دفن جثمان أحمد عمر هاشم بجوار مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية (فيديو وصور)

بحضور الإمام الأكبر، المئات يؤدون صلاة الجنازة على أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر (فيديو وصور)

"رجع ومعاه ناس بسنج ومطاوي"، النيابة تستمع لأقوال الشهود في مشاجرة عصام صاصا

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بالقاهرة لتنفيذ مشروع تطوير ميدان القبة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads