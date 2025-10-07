أبو الغيط: "شهادتي" و"شاهد على الحرب والسلام" يوثقان مسيرتي الدبلوماسية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن كتابي "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي" يوثقان تجربتي الشخصية خلال عملي الدبلوماسي ثم وزير الخارجية.

التوثيق منذ الخامس من أكتوبر ١٩٧٣

واعتبر أن كتابه "شاهد على الحرب والسلام"، بدأ بالتوثيق منذ الخامس من اكتوبر ١٩٧٣، موضحا انه استلهم الرؤية من شخصيتين عسكريتين بريطانيين كانوا يسجلون يومياتهم خلال الحرب العالمية الثانية، بينما لم يكتبا كتبا في حين كانت الكتب التي أرخت تلك الحقبة قد استلهمت من كتابتهما.

تسجيل يومياته من ٥ أكتوبر وحتى ٢٨ نوفمبر ١٩٧٣

وأضاف أبو الغيط حرص على تسجيل يومياته من ٥ أكتوبر وحتى ٢٨ نوفمبر ١٩٧٣، موضحا أن الحرب كانت الخيار الوحيد أمام الرئيس أنور السادات، حيث تمكن من تحقيق الهدف العسكري، كما اختار الوقت المناسب لوقف إطلاق النار.

وأما عن السلام، فيقول أبو الغيط إنه كان متواجدا بكامب ديفيد فدفعته الظروف ليكون شاهدا على الحرب والسلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.