في مشهد مهيب، وداع مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر بحضور الآلاف من محبيه (صور)

في مشهد مهيب يليق بمكانته العلمية والدعوية، شيّع الآلاف من محبي وطلّاب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، جثمانه الطاهر من الجامع الأزهر الشريف عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، وسط حضور واسع لقيادات الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية، يتقدمهم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وشهدت أروقة الجامع الأزهر لحظات مفعمة بالحزن والدعاء، حيث حرص المشاركون من العلماء والطلاب والمحبين على التضرع إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّمه من علمٍ ودعوةٍ وخدمةٍ للأزهر الشريف.

اللحظات الأخيرة لوداع جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر

وعقب أداء صلاة الجنازة، أحاطت الجموع بجثمان الفقيد مودّعةً أحد رموز الأزهر وركنًا من أركان الوسطية والعلم، قبل أن يُنقل إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية، وسط استمرار حالة الحزن التي خيّمت على محبيه وتلامذته الذين أجمعوا على أنه كان "عالمًا عاش للأزهر وبالأزهر".

المئات يؤدون صلاة الجنازة على أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر

وأدى محبو وعلماء وطلّاب الأزهر صلاة الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء في رحاب الجامع الأزهر الشريف على الفقيد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز 84 عامًا.

حضر الصلاة عدد ضخم من قيادات الأزهر وطلابه ومحبيه من مختلف محافظات الجمهورية، وكان على رأس المشاركين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي حضر لتأدية الصلاة ومواساة الأسرة والمحيطين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.