بحضور الإمام الأكبر، المئات يؤدون صلاة الجنازة على أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر (فيديو وصور)

أدى المئات من محبي وعلماء وطلّاب الأزهر صلاة الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء في رحاب الجامع الأزهر الشريف على الفقيد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز 84 عامًا.

حضر الصلاة عدد من قيادات الأزهر وطلابه ومحبيه من مختلف محافظات الجمهورية، وكان على رأس المشاركين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي حضر لتأدية الصلاة ومواساة الأسرة والمحيطين.

كما حضر صلاة الجنازة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وعدد من القيادات الدينية والرسمية.

صلاة الجنازة في الجامع الأزهر على عالم الأزهر الراحل د. أحمد عمر هاشم

وفي وقت سابق وصل جثمان الفقيد إلى الجامع الأزهر استعدادًا لأداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، حيث شارك في توديع الفقيد كبار العلماء وممثلو المؤسسات الدينية والأكاديمية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر وطلابه الذين توافدوا بأعداد كبيرة لتوديعه وقراءة الفاتحة على روحه. وتمت مراعاة وصية الراحل؛ إذ أُشيع أنه رُكّب الكفن على نقوشٍ وأُمورٍ خاصة طبقًا لرغبته.

صدر عن دار الإفتاء والأزهر بيانات نعي رسمية أعربت فيها عن بالغ الحزن لفقد عالمٍ له ثقل علمي ودعوي داخل المشهد الأزهري والعربي، وأشادت بمناقب الفقيد وإسهاماته في نشر العلم والدعوة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كما شهدت صفحات التواصل الاجتماعي ومحافل العلماء رسائل مواساة ونعي من رموز دينية وأكاديمية.

مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم

تميزت مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم العلمية بطولها وإسهاماتها في الحقلين العلمي والاداري بالأزهر؛ فقد تقلد مناصب مرموقة داخل الجامعة والمؤسسة الأزهرية، وترك أثرًا لدى أجيال من الطلاب والباحثين الذين لبّوا نداء واجب الودع والوفاء اليوم.

شهدت مراسم التشييع توافد أعداد من علماء الأزهر وطلابه ومحبو الفقيد من مختلف المحافظات، كما غصت ساحات الجامع بجموع المعزين الذين أدوا صلاة الجنازة وشاركوا في تلاوة القرآن والدعاء للمرحوم، وحرص المشاركون على الإشادة بمناقب الفقيد العلمية وسلوكه الرفيع في الوسط الدعوي والأكاديمي.

في ختام مراسم الصلاة والتشييع، تضرع المصلون بالدعاء للفقيد بالغفران والرحمة، وأن يُدخله الله في عليين مع الصالحين. وتستمر الوقفات التأبينية والعزاء بحسب العادات المتبعة، في حين ينتظر ذوو الفقيد وزملاؤه أن تتوالى التعازي الرسمية من مؤسسات التعليم والدعوة المحلية والعربية.



