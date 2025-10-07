إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

وصل منذ قليل إلى الجامع الأزهر الشريف جثمان العالم الجليل أ.د أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وأستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنيَّة فجر اليوم الثلاثاء، وفور وصول الجثمان بدأ الجامع الأزهر مقرأة قرآنية لتلاوة القرآن الكريم ثوابًا لفقيد الأزهر الراحل.

وتم تكفين الراحل بمفرش مكتوب عليه سورة ياسين مهدى له من أحد محبيه بالمدينة المنورة.

وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر لإقامة صلاة الجنازة

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على فقيد الأزهر الراحل عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، بمشاركة كبار علماء الأزهر وقياداته وطلاب العلم من مصر والطلاب الوافدين، وتلاميذ الشيخ الراحل ومحبيه، حيث تشهد أروقة الجامع وصحنه توافد المشاركين في واجب العزاء وتوديع أحد كبار علماء الأزهر الذين أفنوا حياتهم في خدمة العلم والدين وملأوا المكتبات العلمية بمؤلفاتهم وعلمهم.

ونعى الأزهر الشريف وعلماؤه وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، بعد مسيرة علمية حافلة قضاها في نشر العلم وخدمة السنة النبوية، مؤكدين أن الفقيد كان عالِمًا أزهريًّا أصيلًا، وأحد أبرز علماء الحديث في عصرنا، رزقه الله فصاحة اللسان وصدق الإخلاص، وستظل مؤلفاته ومحاضراته وخطبه منارة للدارسين وطلاب العلم في كل مكان.

