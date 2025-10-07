الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الإمام الأكبر يصل الجامع الأزهر لأداء صلاة الجنازة على أحمد عمر هاشم (فيديو وصور)

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فيتو
وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف  منذ قليل إلى  الجامع الأزهر لأداء صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف. 

 

وصول جثمان العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر لإقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر

ووصل منذ قليل إلى الجامع الأزهر الشريف جثمان العالم الجليل أحمد عمر هاشم، الذي وافته المنيَّة فجر اليوم الثلاثاء، وفور وصول الجثمان بدأ الجامع الأزهر مقرأة قرآنية لتلاوة القرآن الكريم ثوابًا لفقيد الأزهر الراحل.

 

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على فقيد الأزهر الراحل عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، بمشاركة كبار علماء الأزهر وقياداته وطلاب العلم من مصر والطلاب الوافدين، وتلاميذ الشيخ الراحل ومحبيه، حيث تشهد أروقة الجامع وصحنه توافد المشاركين في واجب العزاء وتوديع أحد كبار علماء الأزهر الذين أفنوا حياتهم في خدمة العلم والدين وملأوا المكتبات العلمية بمؤلفاتهم وعلمهم.

ونعى الأزهر الشريف وعلماؤه وفضيلة الإمام الأكبر  صباح اليوم، العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، بعد مسيرة علمية حافلة قضاها في نشر العلم وخدمة السنة النبوية، مؤكدين أن الفقيد كان عالِمًا أزهريًّا أصيلًا، وأحد أبرز علماء الحديث في عصرنا، رزقه الله فصاحة اللسان وصدق الإخلاص، وستظل مؤلفاته ومحاضراته وخطبه منارة للدارسين وطلاب العلم في كل مكان.

